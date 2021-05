Venezia, è qui la festa dei leoni!

Dopo essersi conquistato la promozione dopo 19 anni, il Venezia Fc è pronto a festeggiare con tutti i tifosi. L'appuntamento è per le 15 in piazzale Roma, da dove i calciatori partiranno, a bordodi imbarazioni tipiche della tradizione lagunare. Una lunga "passeggiata a remi" fino a piazza San Marco, dove ci sarà tempo per la foto di rito davanti a Palazzo Ducale, prima dell'appuntamento al campo sportivo Taliercio a Mestre, previsto per le 17. L'appello della società ai tifosi: «Chiediamo a tutti di festeggiare in modo sicuro e responsabile».