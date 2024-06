Venezia celebra la Festa della Repubblica

Il 2 giugno si celebra la festa della Repubblica, giornata che ricorda il referendum del 1946 che sancì la forma istituzionale dello Stato all’insegna del rinnovamento e della democrazia. Per il 78° anniversario, come consuetudine, si sono svolte le cerimonie istituzionali a Venezia e Mestre, oltre che a Favaro Veneto.

Il momento clou in piazza San Marco, questa mattina, con l’alzabandiera preceduto dall’afflusso e posizionamento dei reparti in Armi, delle insegne delle associazioni combattentistiche e del gonfalone di Venezia. Al momento solenne dell’alzabandiera - sulle note dell’inno d’Italia, cantato dal soprano Leonora Gennusa accompagnata dalla banda della polizia locale - è seguita la lettura del messaggio del presidente Sergio Mattarella. Presente il prefetto di Venezia, Darco Pellos, assieme alle autorità civili e militari. In rappresentanza dell’amministrazione comunale è intervenuto il vicesindaco Andrea Tomaello.

Le celebrazioni sono continuate in piazza Ferretto a Mestre, anche qui con la partecipazione delle forze dell’ordine e delle associazioni combattentistiche. In rappresentanza della città c'era Ermelinda Damiano, presidente del consiglio comunale. Le commemorazioni a Favaro Veneto, con la presenza dell'assessore Renato Boraso, hanno preso il via in piazza Pastrello con la cerimonia dell'alzabandiera, accompagnata dalla musica della banda musicale di Tessera. Poi il corteo fino a piazzale Cavalieri della Repubblica, dove è stata deposta una corona di alloro al monumento ai cavalieri dell'ordine al merito.

Alle 11, al Teatro La Fenice, si è svolto il tradizionale concerto offerto alla cittadinanza. L’evento, giunto alla sua 18. edizione, è stato organizzato in collaborazione con la prefettura di Venezia, la Regione Veneto, il Comune e la Città metropolitana, l’Esercito italiano e la Marina militare. Al pianoforte Giacomo Menegardi, vincitore della XXXIX edizione del Premio Venezia, organizzata in collaborazione con la Fondazione Amici della Fenice. Alla cerimonia è intervenuta la consigliera Giorgia Pea.