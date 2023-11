Anche Barcis si mobilita per Giulia Cecchettin: domenica una fiaccolata

Si terrà domenica 26 novembre a Barcis (Pordenone) una fiaccolata in riva al lago in ricordo di Giulia Cecchettin. L'evento, in programma a partire dalle 17:30, è nato dalla proposta del sindaco Claudio Traina che, insieme a tutte le associazioni e agli operatori della protezione civile locale, ha sentito il bisogno di promuovere un appuntamento con tutta la comunità. Come ha spiegato a PordenoneToday il coordinatore della protezione civile locale Mauro Bet, l'obiettivo è innanzitutto riunire tutte le persone che hanno preso parte alle ricerche della ragazza di Vigonovo, di cui si erano perse le tracce dallo scorso 11 novembre. Il corpo è stato ritrovato nella giornata di sabato 18 novembre tra Barcis e Piancavallo, dopo circa una settimana dalla sua scomparsa.

La popolazione locale farà sentire la propria vicinanza ai familiari, mostrando la stessa coesione che si è vista nella fase delle ricerche, dalla protezione civile e i vigili del fuoco fino all'unità cinofila e i volontari dell'Ana (Associazione nazionale alpini) che hanno dato pieno supporto alle operazioni. «Tutta Barcis è vicina a te e alla tua famiglia. Siamo un piccolo paesino ma una grande famiglia», ha scritto Mauro Bet in un post che ha trovato tutto il sostegno della gente di Pordenone. «Tu eri ad un passo da un sogno che tu solo sai quanto lo hai rincorso, dando tutta te stessa per realizzarlo, ma purtroppo sei caduta in un incubo che ha portato via la tua giovane vita. Siamo convinti tutti in questo piccolo scorcio di montagna che dove questa mano infame e disperata ha fatto appassire e morire un fiore, la prossima primavera ne sbocceranno altri, belli come te».