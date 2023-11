Migliaia di persone alla fiaccolata per Giulia, il padre e la sorella in testa al corteo

Migliaia di persone hanno partecipato, domenica sera, alla fiaccolata silenziosa organizzata a Vigonovo in ricordo di Giulia Cecchettin. Giovani, anziani, famiglie con bambini si sono ritrovati nei pressi del parco Norma Cossetto e hanno proceduto in corteo verso piazza Marconi, scortati dai carabinieri. In testa al corteo anche il padre di Giulia, Gino Cecchettin, e la sorella Elena.

La manifestazione è stata organizzata dalle amministrazioni comunali di Vigonovo e Saonara. «Più comunità sono unite per abbracciare simbolicamente la famiglia di Giulia - ha detto il sindaco di Vigonovo, Luca Martello -, unite per far vivere Giulia dentro di noi, dove nessuno potrà scalfire il suo sorriso». Il primo cittadino ha quindi voluto ringraziare «tutte le donne e tutti gli uomini che hanno collaborato alle ricerche di Giulia», l'Arma dei carabinieri, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile «per la professionalità e umanità dimostrate sul campo».

Prima della partenza della fiaccolata, c'è chi ha appoggiato un mazzo di fiori sul cancello di casa Cecchettin, soprattutto rose bianche e rosse. Bambini hanno lasciato letterine, biglietti, peluche. C'è anche chi ha appeso un quadro. Un undicenne ha lasciato un messaggio denso di significato: «Io prometto di non essere mai come Filippo».

