Vigonovo e Saonara organizzano una fiaccolata per Giulia

Una fiaccolata per Giulia Cecchettin avrà luogo domenica 19 novembre, a partire dalle ore 19, a Vigonovo. L’hanno organizzata insieme i due Comuni di Vigonovo e di Saonara. Il ritrovo sarà presso il parco Norma Cossetto (zona poste/scuole) in via Scarpis. Il percorso proseguirà lungo le vie del paese fino a piazza Marconi. «Le comunità si riuniranno per essere vicine alla famiglia di Giulia», fanno sapere i sindaci dei due paesi, Luca Martello e Michela Lazzaro. «In questo momento non ci sono altre parole da aggiungere».

L'iniziativa segue la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, individuato sabato mattina nella zona del lago di Barcis, nel pordenonese. Lazzaro nel frattempo ha proclamato il lutto cittadino a Saonara. La sindaca ha spiegato: «Non appena mi sono sentita con il mio collega di Vigonovo, con cui ho un eccellente rapporto di collaborazione, è stato naturale pensare ad una fiaccolata che possa diventare un momento di pace e di speranza, e soprattutto serva per portare un po' di calore ad una famiglia che sta vivendo un momento di inaudito dolore».