Fiale di doping e siringhe, denunciato un personal trainer veneziano

È stato trovato in possesso di diverse confezioni di un farmaco dopante, siringhe per la somministrazione del prodotto e più di 3mila euro in contanti. I militari della guardia di finanza di Padova hanno denunciato alla procura un personal trainer della provincia di Venezia, che avrebbe fornito illegalmente un medicinale il cui utilizzo è proibito dalla World Anti-Doping Agency, l'agenzia mondiale dell'antidoping.

Le indagini sono partite dopo un controllo su strada nel territorio della città del Santo. Le fiamme gialle hanno infatti fermato un automobilista trovato poi in possesso di una fiala del farmaco - contenente un ormone usato dagli atleti per aumentare la massa muscolare e migliorare la performance fisica -, riuscendo successivamente a risalire al presunto fornitore. Una singola dose può arrivare a costare fino a 500 euro.

Da subito sono partiti gli approfondimenti della Finanza, che hanno portato alla perquisizione personale e locale e al rinvenimento di alcune scatole del farmaco dopante, oltre all'occorrente per la sua somministrazione. «Fermo restando che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza in relazione alla vicenda in esame sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna», spiegano le fiamme gialle, il preparatore atletico è stato denunciato per il reato di "utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".