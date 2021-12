Un incendio si è sviluppato stamattina, 27 dicembre, alla Slim Fusina Rolling di via dell'Elettronica a Malcontenta, ex Alcoa, dopo le 10. A prendere fuoco, in base alle prime verifiche, i rulli di trasporto dei laminati che vengono lavorati dallo sbozzatore: l'impianto principale. In questi giorni l'apparato produttivo non era in azione ed era in corso una manutenzione.