Fiera Alto Adriatico, sold out gli spazi espositivi

La scelta di anticipare a fine gennaio del 2023 la Fiera dell’Alto Adriatico è stata accolta con grande favore da espositori, istituzioni e mondo imprenditoriale. E la conferma è arrivata in questi giorni: gli spazi del PalaExpoMar di Caorle sono già andati esauriti per l’edizione del 2024.

L’evento si terrà dal 28 al 31 gennaio, organizzato da Venezia Expomar Caorle, Associazione Jesolana Albergatori, comuni di Caorle e Jesolo. Si tratta dell’edizione numero 53. «Organizzare l’evento dedicato al mondo Ho.re.ca. a gennaio – spiega il presidente di Venezia Expomar Caorle, Raffaele Furlanis – è anche un modo per ribadire, in modo forte, la presenza e l’importanza di questo appuntamento e di ciò che rappresenta per il ruolo della costa veneta che, con i suoi 30 milioni di presenze, contribuisce in modo significativo a rendere il Veneto con la regione più turistica d’Italia» Lo staff organizzativo sta lavorando sui contenuti e sugli ospiti nei molteplici appuntamenti. La Fiera dell’Alto Adriatico, infatti, tradizionalmente rappresenta, oltre che una vetrina per il comporta turistico, un importante momento di incontro e di confronto sui temi più sentiti per il turismo, ma anche occasione di crescita per gli imprenditori ed i giovani.

«La kermesse di Caorle – le parole del presidente Aja, Pierfrancesco Contarini – rappresenta anche un importante momento di approfondimento e di discussione su alcune delle più importanti tematiche che interessano il nostro comparto. E di crescita per noi imprenditori, in un settore sempre in continua evoluzione, oltre che di formazione per gli studenti, cui la fiera, tradizionalmente, dedica spazi importanti».