Esordio della Fiera di via Piave, taglio del nastro alle 17.45 sabato: «Chiediamo di esserci»

Taglio del nastro alle 17.45 di sabato e da quel momento via Piave tornerà a essere la "rambla", con la passeggiata dalla stazione di Mestre alla rotonda dei papaveri, tutta pedonale, come negli anni '80 e '90. Parola dell'assessore al Commercio e attività produttive, Sebastiano Costalonga, che martedì al Municipio di Mestre ha presentato la Fiera di Piave.

«Evento che vede la luce dopo due anni di progettazione, il coinvolgimento di più assessorati, di Vela spa, la partecipazione del Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti (Goia) - per i 31 banchi che si disporranno da via Cavallotti al Grand Center di via Degan - dei commercianti, delle forze dell'ordine, della polizia locale. Tre sabati, il 29 giugno, il 27 luglio e il 31 agosto, in via sperimentale intanto, in attesa dell'approvazione in Consiglio comunale che farà della fiera un evento fisso, dalle 18 a mezzanotte, a ogni ultimo sabato di tutti i mesi dell'anno», spiega Costalonga.

Tutta la strada, a partire dalla festa dei giardini fino alla rotonda dei papaveri, resterà chiusa al traffico e il servizio di trasporto pubblico Actv sarà leggermente deviato durante quelle ore. Sabato il taglio del nastro anticipa di un quarto d'ora la partita dell'Italia degli europei di calcio, perciò dopo l'inaugurazione della Fiera tutti potranno seguire il match sul maxi schermo allestito in via Degan. È atteso il sindaco, Luigi Brugnaro, insieme al prefetto Darco Pellos, al questore Gaetano Bonaccorso, al generale Giovanni Salerno, comandante della Finanza di Venezia e al generale di brigata, comandante dell'Arma lagunare, Nicola Conforti. «Tutta via Piave è illuminata da un tetto di piccole luci, che resteranno per tutta l'estate e attraverso gli eventi in programma daremo risposta al desiderio di residenti e commercianti del quartiere di cambiarne narrazione, di metterlo in evidenza come luogo sicuro, di festa, di divertimento e impegno da parte di tanti per toglierlo dalle grinfie di criminalità, spaccio e di quanti non rispettano le regole».

È prevista un'area giochi per i bambini, lo street food, artisti circensi, il truck stage, che è un po' una novità: un grande palco di 14 metri montato all'altezza di via Monte Grappa con dj set e la diretta sulle radio (da Piter Pan a Bella e Monella, da Birikina a Marilù) e una speaker che farà animazione fra i banchi. «Tra gli artisti di strada c'è la compagnia dei Barba Moccolo, sarà ospite la banda di Tessera e i banchi offriranno prodotti dell'artigianato veneto, dall'abbigliamento alle calzature di una ditta di Valdobbiadene», spiega Gilberto Marcolin dell'associazione ambulanti Goia. I commercianti di via Piave esporranno fuori dai loro negozi, racconta Martina Barban, negoziante di una profumeria che ha fatto da tramite tra le botteghe di via Piave e l'assessore Costalonga.

Ci saranno anche Favaretto Arredamento e Squillante di oggettistica militare. I negozi che non potranno esporre, perché vendono servizi, come Passa cinese che insegna l'italiano o il negozio di piercing, li potranno presentare. «Chiediamo a tutti l'impegno a partecipare, arrivando anche dalla provincia», chiede il presidente di Municipalità, Raffaele Pasqualetto. Il parcheggio, allestito a posta, è quello che arrivando da Rampa Cavalcavia, offre 250 posti nell'area libera di via Dante. A dirigere il traffico, dando una mano, saranno i volontari di Goia, con le pettorine. «Eventi come questo non sono facili da organizzare. Ringrazio assessori, forze dell'ordine, polizia locale, i commercianti e quanti che vogliono dare un messaggio diverso di Piave attraverso il loro impegno. I facinorosi della rissa di sabato scorso sono stati identificati e uno di loro espulso», ha concluso lìassessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce.