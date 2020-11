Maltratta la madre per sei anni, figlio violento allontanato da casa

I maltrattamenti andavano avanti ormai da sei anni. Dal 2014 la madre di un 45enne di Stra si era ritrovata a subire i suoi comportamenti violenti. Dopo la denuncia sporta qualche mese fa, sabato i carabinieri hanno eseguito nei confronti dell'uomo un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

Una misura emessa per il reato di maltrattamenti. La stessa donna in quest'ultimo periodo aveva raccontato ai militari di essere vittima del figlio fin dal 2014, anno in cui il 45enne avrebbe cominciato ad abusare di alcol e droga.