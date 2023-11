Filippo ha aggredito Giulia, la verità in un breve video delle telecamere di sicurezza

Pochi minuti dopo che la procura di Venezia ha comunicato di aver iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio Filippo Turetta, giunge la notizia che potrebbe far prendere una piega decisiva al "giallo" della scomparsa dei due ex fidanzati ventiduenni. C'è un video, brevissimo, nel quale si vedrebbe Turetta aggredire a mani nude Giulia Cecchettin la notte di sabato scorso.

Il filmato è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dello stabilimento "Dior" di Fossò, che si trova sulla strada dove erano state già repertate presunte macchie di sangue e capelli, domenica scorsa. Nelle immagini, scrive l'Ansa, si vedrebbe un'aggressione da parte di Filippo e poi il giovane caricare nella sua auto la giovane, sanguinante.

Nella lotta contro il tempo, le ricerche di forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile non trascurano alcuna ipotesi. Nelle ultime ore, in particolare, i vigili del fuoco di Pordenone stanno scandagliando il lago di Barcis, alla ricerca di tracce dei ragazzi veneti. La località non sarebbe stata scelta in base a elementi precisi, ma perché si trova lungo la direttrice che l'auto ha seguito nella notte tra sabato e domenica.

I dispositivi di lettura targhe l'hanno infatti immortalata lungo la strada pedemontana a Caneva, quindi a Polcenigo e successivamente nella stazione turistica del Piancavallo, a 1.300 metri di quota, raggiungibile con una lunga deviazione. La "fotografia" successiva - riporta l'Ansa - è stata scattata all'uscita delle gallerie tra Erto e Casso e Longarone (Belluno), non lontano dalla diga del Vajont: le ricerche si concentrano oggi sul lago di Barcis, località dove il veicolo è obbligatoriamente transitato.