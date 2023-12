Filippo Turetta ha incontrato i genitori in carcere

Mentre i preparativi per il funerale di martedì nella basilica di Santa Giustina a Padova sono ormai in dirittura d'arrivo, l'assassino di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta, ha ricevuto oggi in carcere la visita dei genitori Elisabetta e Nicola. L'incontro è durato circa un'ora tra le 12 e le 13.

Non è stato un colloquio come tanti altri ne avvengono dietro le sbarre - scrive oggi PadovaOggi -. Per tutelare la privacy dei genitori, ma anche dell'indagato, si è convenuto di lasciare la famiglia in una stanza isolata. Dettagli sull'incontro non ne sono trapelati, ma per Filippo sarebbe stato un momento forte dal punto di vista emotivo, visto che il 29 novembre i genitori avevano preferito non andare a trovare il figlio in carcere.

Intanto, l'interrogatorio di nove ore di Turetta davanti al pm di Venezia viene definito esaustivo e non ne sono stati programmati altri, anche se non è escluso che gli inquirenti possano avere, poi, la necessità di risentirlo. Da quanto si è saputo, la Fiat Grande Punto nera del 21enne, che fu arrestato vicino Lipsia, è ancora in Germania e dovrebbe essere riportata in Italia dopo il 10 dicembre. Dentro l'auto è stato trovato un telefono. Gli investigatori non possono sapere se sia del giovane o dell'ex fidanzata ma devono attendere che arrivi in Italia assieme all'auto.