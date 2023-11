Filippo Turetta atterrato a Venezia, poi sarà sorvegliato speciale in carcere a Verona

Torna in Italia Filippo Turetta, e sarà recluso in carcere a Verona. Il presunto assassino di Giulia Cecchettin sarà in cella da solo, sorvegliato a vista 24 ore su 24, poiché avrebbe espresso intenti suicidari. L'interrogatorio di garanzia avverrà non prima di lunedì.

Dalle indagini, intanto, si fa strada l'ipotesi della premeditazione: Turetta avrebbe acquistato in anticipo lo scotch trovato nella zona dove avvenne l'ultima aggressione a Giulia Cecchettin. Gli inquirenti sono al lavoro per valutare se contestargli o meno anche il reato di occultamento di cadavere e l'aggravante della crudeltà e dei motivi abietti.

Il velivolo dell'aeronautica militare con a bordo Turetta è decollato dall'aeroporto di Francoforte sul Meno alla volta di Venezia poco dopo le 10.45 di sabato mattina, e atterrato allo scalo di Tessera poco dopo le 11.30. Il giovane sarà ora portato negli uffici della polizia di frontiera per la notifica dell'ordinanza cautelare, e poi scortato dai carabinieri alla casa circondariale di Verona.

In tuta e scarpe da ginnastica, con giubbotto e barba incolta. Turetta è apparso rassegnato e dimesso, completamente disinteressato a quello che gli stava accadendo intorno sul Falcon che lo ha portato a Venezia, scortato dagli uomini del servizio Scip che hanno curato il trasporto del giovane.

