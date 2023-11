«Finalmente un sede dignitosa per il commissariato di Chioggia»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Venezia – 31.10.2023 Finalmente! È questo il primo commento a caldo del sap dopo l’approvazione questa notte in consiglio comunale, all’unanimità, della “razionalizzazione e riallocazione del commissariato di polizia di stato nel compendio immobiliare comunale denominato “cittadella della giustizia” in viale della stazione - costituzione diritto di superficie e cessione proprietà superficiaria ai sensi dell’art. 952 del C.C. su area di proprietà comunale in favore dell’agenzia del demanio per anni 99 (novantanove), in deroga al regolamento per la concessione in uso dei beni immobili di proprieta’ del comune di chioggia a terzi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 in data 26/02/2015".

I dubbi e le perplessità che ci giungevano, da mesi, da varie parti, ma soprattutto dalla dedizione e pazienza dei colleghi che quotidianamente operano, e hanno patito nella sede attuale poco consona, ci hanno dato ragione. Qualcosa, sempre, mancava. E dopo anni di proclami e promesse, ora si può affermare che una prospettiva c’è. E soprattutto con soldi già stanziati, dedicati e pronti per essere utilizzati per la nuova struttura in viale della stazione. Già il 26 ottobre 2011, la segreteria provinciale sap aveva incontrato sindaco e assessore dell’epoca per iniziare un percorso attuativo e di fattibilità. E la tenacia, ci ha premiato!

Il segretario provinciale sap Giorgio Pavan