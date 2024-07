Finanza e Camera di commercio fanno muro contro merci tarocche e pericolose

Proteggere ancora di più il made in Italy, la sicurezza dei prodotti, rafforzare i controlli anti-contraffazione e la sicurezza dei consumatori. Guardia di Finanza e Camera di Commercio fanno già tutto questo, anche perché i verbali amministrativi delle forze dell'ordine in occasione dei sequestri di merce, passano alle Camere di commercio per la quantificazione delle multe. Ma da ieri, a Venezia, la maglia della lotta contro gli articoli non in regola, senza tracciabilità, insicuri, illegali - magari a parità di prezzo - e addirittura pericolosi, si è fatta ancora più fitta.

È nato un protocollo tra le due istituzioni che stabilisce una collaborazione ancora più stretta, con verifiche congiunte alle merci, tra i militari della finanza e i professionisti della Camera di commercio, lo scambio di informazioni e banche dati - di cui quest'ultima sul territorio è molto ricca - incontri formativi per gli operatori e un ritorno sullo stato dei verbali, per capire se le sanzioni vengono pagate e se le merci, quando possano essere integrate di notizie sui prodotti, vengono regolarizzate.

Nelle segnalazioni che la Camera di commercio riceve, magari da quei produttori che rispettano le regole, la Finanza può trovare notizie di rilievo per le indagini. D'altronde, in occasione del 250esimo della Finanza pochi giorni fa, il comandante delle Fiamme gialle della Regione Veneto, Riccardo Rapanotti, aveva parlato del danno all'economia locale, nei prodotti d'alto artigianato come il vetro, arrecato dai falsi made in Murano, appellandosi a un controllo più capillare delle licenze commerciali nei luoghi di maggior afflusso turistico (San Marco, Rialto, Piazzale Roma).

Se da un lato la contraffazione, in questo settore, è difficile da individuare, dall'altro la Finanza agisce sul lato della sicurezza dei prodotti, il rispetto al codice del consumo, la tracciabilità e le informazioni sul produttore. Così l'autentico viene protetto. Il protocollo consentirà di rendere ancora più efficaci i controlli delle Fiamme gialle, insieme alla Camera di commercio, che ha conoscenza del mondo imprenditoriale locale e può fornire dati provenienti dallo studio dell’economia provinciale. L'attività dei militari in laguna, ha ricordato il generale di brigata, comandante della Finanza di Venezia Giovanni Salerno, è particolarmente impegnata nella lotta alla contraffazione e nella tutela del made in Italy. «Solo nell’ultimo anno - ha precisato - sono stati fatti nella provincia centinaia di interventi, con il sequestro di oltre 2,5 milioni di prodotti. Più della metà dei verbali sono stati pagati, con la relativa regolarizzazione delle merci». La legalità è un valore da difendere, ha detto il presidente della Camera di Commercio, Massimo Zanon. «È la garanzia di poter operare senza subire sopraffazioni, nella legalità, a tutela delle imprese sane che operano alla luce del sole, e al riparo dalle infiltrazioni delle criminalità».