Maxi operazione della Finanza: 80 militari in via Piave contro spaccio, degrado e abusivismo

Continuano le operazioni ad alto impatto delle forze dell'ordine a Mestre, in particolare nell'area più delicata, quella del rione Piave, in base a quanto disposto dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) presieduto dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari. Negli ultimi due giorni, in particolare, la guardia di finanza ha intensificato i controlli, soprattutto in orario serale e notturno, impiegando oltre 80 uomini.

Nei pressi della stazione, le fiamme gialle, con l’ausilio di 3 unità cinofile del Gruppo di Tessera e il supporto di un elicottero della sezione aerea di Venezia, hanno identificato circa 200 persone, 11 delle quali segnalate alle competenti autorità, in quanto trovate in possesso di cocaina, hashish e marijuana.

A due tunisini, denunciati per spaccio, sono stati sequestrati 80 grammi di hashish, 30 di cocaina e 700 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Uno dei due, inoltre, privo del permesso di soggiorno, è stato arrestato e sottoposto al divieto di ritorno nel Comune di Venezia e all'espulsione dal territorio nazionale.

Ma l'attenzione della Finanza del comando provinciale ha riguardato più ambiti operativi, compreso quello delle attività anti abusivismo e controllo economico del territorio, ad opera dei militari del 2° nucleo operativo metropolitano di Mestre.

Sempre nel quartiere Piave, in particolare, i militari hanno controllato 12 negozi, tra ristoranti, mini market e strutture ricettive note per essere luoghi di aggregazione di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, e gestiti perlopiù da stranieri. Nel complesso sono state contestate violazioni amministrative per oltre 50 mila euro e sono stati individuati 8 lavoratori di nazionalità bengalese e cinese impiegati in nero o in maniera irregolare.

Sequestrati anche 1.500 articoli a un commerciante indiano, e 800 bottiglie di superalcolici presso un mini market gestito da un bengalese, poiché commercializzate in assenza della prevista licenza.