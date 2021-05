La Finanza ferma tre tir con carichi irregolari lungo la Romea

La guardia di finanza di Chioggia ha intercettato lungo la statale Romea tre autoarticolati con prodotti irregolari: i tir, che provenivano dalla Repubblica Ceca e dalla Slovenia, erano carichi di bottiglie in vetro e bicchieri di cartoncino, materiale destinato ad entrare in contatto con gli alimenti ma sprovvisto dei necessari documenti di conformità. I finanzieri hanno sequestrato tutta la merce, in totale 760 mila prodotti, e fatto segnalazione al Comune di Chioggia per l’irrogazione delle multe, che possono superare i 7 mila euro per ogni partita.

In proposito, le direttive europee e italiane per il settore prevedono che la dichiarazione di conformità accompagni i prodotti in tutte le fasi che precedono la vendita al consumatore finale, in modo da garantirne la sicurezza e attestare l’assenza di sostanze nocive. Le partite sequestrate erano destinate a tre grossisti con sede nelle province di Roma, L’Aquila e Avellino. I prodotti intercettati hanno un valore commerciale di circa 170 mila euro.