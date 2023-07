Quattro milioni alle aziende sanitarie veneziane per abbattere le liste d'attesa

La giunta regionale ha stanziato oggi 29,1 milioni di euro per l’abbattimento delle liste di attesa in sanità. Si tratta di ulteriori fondi, dopo i 40,9 milioni del febbraio 2022. In particolare all'Ulss 3 saranno destinati 3 milioni e 129 mila euro, mentre all'Ulss 4 839 mila.

Saranno i direttori generali delle aziende sanitarie a dover attivare gli strumenti per mettere a frutto le risorse, a partire dai piani operativi aziendali, presentati a inizio giugno. Allo scopo, sono stati definiti degli obiettivi intermedi e finali rispettivamente con scadenza 30 settembre e 31 dicembre. Per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, è attiva una «cabina di regia per il governo delle liste d’attesa ambulatoriali», istituita con decreto il 28 marzo scorso. La prima dotazione delle nuove risorse sarà di 20,1 milioni di euro. Ci sarà poi una seconda fase, nei quali verranno erogati i successi 9 milioni.

Il primo obiettivo sono le prestazioni traccianti di classe di priorità B in galleggiamento, che sono state sostanzialmente azzerate. Successivamente sono state affrontate le criticità legate alle prestazioni traccianti di classe D: al 30 maggio ve ne erano 71.549, mentre al 27 giugno il numero è sceso a 57.549.