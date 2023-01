Il prefetto Zappalorto termina l'incarico e saluta la città

Si conclude oggi il mandato da prefetto di Vittorio Zappalorto, che in un incontro con la stampa ha rivolto una serie di ringraziamenti alla cittadinanza e alle autorità. In carica dal 2018, ha diretto il coordinamento provinciale in materia di sicurezza e ordine pubblico (oltre a diverse altre materie) in un periodo caratterizzato da grandi crisi, dall'"acqua granda" del 2019 alla pandemia Covid. «Quattro anni e mezzo densi di avvenimenti - ha riepilogato - ma che mi hanno dato la possibilità di fare il prefetto a casa mia e in una delle città più belle del mondo: un privilegio». Non l'unico ruolo di rilievo ricoperto da Zappalorto, che a Venezia era stato commissario straordinario dopo le dimissioni della giunta Orsoni. E che più avanti, probabilmente, entrerà a far parte della Corte dei conti.

Fra i tanti temi affrontati lunedì mattina, secondo Zappalorto quello più cruciale per Venezia è la "monocultura turistica". «L'ho già evidenziato tempo fa in audizione alla Camera: questa città dipende quasi esclusivamente dal turismo ed è il suo problema più grande. Per i centri storici è diventato un fattore di rischio, il turismo le soffoca e le sfigura. Porta i negozi di bassa qualità e l'esasperazione delle affittanze turistiche. È uno sfruttamento indegno, e la scarsa offerta di alloggi per residenti e studenti ne è una conseguenza». Così come il fatto che a Venezia «tutte le amministrazioni statali sono in difficoltà. I dipendenti pubblici fanno i concorsi ma poi se ne vanno perché è impossibile viverci: dove lo trovi un appartamento, con quale stipendio lo paghi?». Un esempio concreto: «L'anno scorso c'è stato un concorso per 14 funzionari, 11 alla prefettura e 3 alla questura. Oggi ne sono rimasti 4. Se ne sono andati». Dunque è necessario «un trattamento speciale per Venezia anche su questo, una serie di incentivi per chi accetta di rimanere qui».

Da prefetto, Zappalorto ha gestito più di una situazione critica. «Ricordo la tempesta Vaia e l'acqua granda, ma anche gli incidenti delle grandi navi, che sono stati provvidenziali perché hanno portato a una presa di coscienza da parte del governo Draghi, che le ha estromesse definitivamente dal canale della Giudecca». Poi la pandemia, «due anni terribili, con centinaia di morti. Io stesso sono stato interessato pesantemente, me la sono vista brutta e ringrazio i medici che mi hanno curato: una settimana in terapia intensiva è una cosa che ti resta per tutta la vita».

E poi la decisione di aprire piazza San Marco al corteo contro la guerra in Ucraina, un evento storico in una piazza in cui le manifestazioni non sono ammesse da tanti anni: «Ho detto di sì, contravvenendo alle regole che non lo permettono - ricorda - perché ho pensato che non è normale una guerra in Europa, ed è stato naturale dare il luogo più importante a chi voleva protestare». A proposito di San Marco, e della sua fragilità, in questi anni sono stati raggiunti i risultati più concreti per la sua salvaguardia: «Un ringraziamento va al patriarca e alla procuratia, che amministrano la Basilica, il più grande tesoro che abbiamo a Venezia: un tesoro oltraggiato dall'acqua alta, che sono riusciti a proteggere grazie a delle barriere provvisorie. Un ringraziamento poi al commissario Spitz, che ha dato avvio al Mose dimostrando che funziona, e al commissario Miani, che ha salvato il Consorzio Venezia Nuova dal fallimento». Un elogio anche all'amministrazione comunale, che ha ottenuto il risultato di «consolidare un bilancio in grave difficoltà, riuscendo a mantenere in vita tutte le società partecipate».

Altro momento importante del mandato di Zappalorto è stato quello dell'inchiesta sui "casalesi di Eraclea", questione sulla quale è tornato ribadendo che il Comune andava sciolto per mafia. «In quell'occasione abbiamo scoperto che il Veneto è interessato dalla criminalità organizzata, che ha piantato radici. Dalla lettura di tutti gli atti ho ricavato, come poi hanno dimostrato i fatti, che lì era stata esercitata un'influenza sul risultato elettorale. Quando si realizza questa situazione lo scioglimento del consiglio comunale dovrebbe essere inevitabile». Le cose, però, sono andate diversamente: «Il ministro mi ha scritto che non ricorrevano i presupposti, e non ne ho mai capito il motivo». Diversa è l'indagine degli ultimi giorni sul presunto sistema di mazzette a Santa Maria di Sala: «Un caso di corruzione classica, che coinvolge amministratori e imprenditori. Mi è sembrato strano, sembra che non sia cambiato molto da tangentopoli. Non hanno ancora capito».

A chi gli chiede se abbia qualche rimpianto, Zappalorto risponde: «Avrei voluto togliere tutte quelle bancarelle che ostruiscono la vista e il passaggio davanti ai Giardini Reali, in riva degli Schiavoni. Mi piacerebbe vedere Venezia sgombera. Ma questo non è nelle mie competenze».