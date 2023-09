Fra un mese termina il cantiere al Ponte sul Livenza

Sette riunioni in prefettura, programmazione dei lavori in base ai flussi del traffico e alla gestione delle emergenze, quattro chiusure complete (che in tutto saranno sei, non dieci come preventivato): manca un mese alla fine del cantiere sul ponte del Livenza iniziato a giugno per una ristrutturazione completa dell'opera, risalente al 1963, con un investimento di 2,5 milioni di euro. L'intervento, iniziato a giugno sulla statale 14 Triestina al confine tra Torre di Mosto e San Stino di Livenza, restituirà un manufatto adeguato al traffico anche se andrà avanti più del previsto. I tempi sono aumentati anche per il coordinamento con la posa dei sottoservizi ma si può dire, ha commentato il prefetto Michele Di Bari, che il grosso del lavoro sia ormai alle spalle.

«La data è mirabile rispetto alla complessità delle opere e grazie alla disponibilità di Anas, delle popolazioni e dei sindaci del Comprensorio - ha commentato il prefetto che lunedì mattina ha visitato l'area del cantiere sulla statale 14 - Credo che l'intervento si possa considerare un esempio di come l'azione inter-istituzionale permetta di creare le condizioni per rendere migliore la qualità della vita delle persone. La prefettura ha coordinato l'iter fin dalla prima riunione per pianificare il traffico con Anas, i servizi pubblici e quelli per le eventuali emergenze. Siamo al settimo incontro del coordinamento per verificare l'evoluzione delle opere di cui siamo soddisfatti. La visita è stata occasione per constatare come lavorare assieme produce efficienza e riduce le criticità. Peraltro le chiusure totali saranno inferiori a quelle previste, sei al posto di dieci (di cui quattro già fatte) e per garantire i trasporti scolastici tutto è stato studiato con un tavolo a posta fra istituzioni».

Durante gli interventi iniziati a metà giugno la circolazione è avvenuta su un'unica corsia in senso alternato e regolato dal semaforo. Inoltre, per quattro notti non consecutive, il manufatto è stato interessato da lavori strutturali più complessi che hanno comportato la chiusura totale. Immancabili disagi e rallentamenti, ma prima della partenza il prefetto Di Bari aveva convocato sindaci e rappresentanti dei Comuni a monte e a valle del ponte - Caorle, Ceggia, Cessalto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Gruaro, Noventa di Piave, San Donà e Teglio Veneto, oltre alla Città metropolitana di Venezia e alla provincia di Treviso - per valutare con Anas alcune azioni per mitigare l'impatto dei lavori sulla viabilità. Era stato anche condiviso un percorso alternativo per far defluire il traffico proveniente dall'autostrada A4 in caso di necessità, in collegamento con la polizia stradale, i vigili del fuoco, il Suem, il Centro operativo autostradale di Udine (Coa) e Autostrade Alto Adriatico (foto sotto: il prefetto di Venezia Michele Di Bari).