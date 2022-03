Spende tutto in "gratta e vinci" e finge una rapina per non farlo sapere alla moglie

Ha speso tutti i soldi che aveva nel portafoglio acquistando “gratta e vinci” e temendo la reazione della moglie ha deciso di fingere di essere stato rapinato. I carabinieri della stazione di Conselve (Padova) hanno chiuso le indagini su una rapina al centro commerciale Lando, denunciata, ma mai avvenuta.

L'8 marzo, un 74enne di Cona si è presentato alla stazione dei carabinieri di Cavarzere, denunciando di essere stato rapinato. Ha raccontato che l'aggressore gli aveva preso 45 euro e un orologio d’oro. I militari si sono quindi attivati nelle indagini, scoprendo che la rapina, di fatto, non c’era mai stata. L'anziano aveva acquistato diversi biglietti per tentare la fortuna, e per non farlo sapere alla moglie, aveva inventato tutto, "guadagnandosi" così una denuncia per simulazione di reato.