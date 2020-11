Si fingono operatori Asvo per farsi aprire la porta

Si fingono operatori Asvo per entrare in casa. Negli ultimi giorni sono molte le segnalazioni pervenute alla società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti del Veneto Orientale, riguardo a malintenzionati che si fingono dipendenti dell'azienda per farsi aprire alla porta e far visionare agli utenti dei presunti documenti (fasulli) inviati precedentemente. È facile immaginare si tratti di una truffa per far sottoscrivere nuovi contratti con l'inganno.

«Informiamo tutti gli utenti - spiegano dalla società - che nessun dipendente di Asvo è autorizzato ad eseguire accertamenti a domicilio relativi alla tassa rifiuti o ad altre informative inviate alle famiglie. Ulteriori consigli utili per prevenire truffe e furti sono disponibili sui siti web della polizia di Stato e dei carabinieri».