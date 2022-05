Più di 20 organizzazioni di sindacati e imprese firmano il piano per la sicurezza sul lavoro

Più di 20 organizzazioni sindacali e imprenditoriali, compresi Inail, Inps, Anci (Associazione dei Comuni italiani), Upi (Unione province d'Italia), Vigili del fuoco, Arpav, hanno siglato oggi a Venezia il nuovo Piano strategico del Veneto per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, approvato dalla giunta regionale.

Le risorse

Questo piano si pone in continuità col precedente, approvato per far fronte all’incremento di infortuni mortali registrato nel primo semestre del 2018. Le azioni hanno sicuramente determinato un impatto positivo sull’andamento degli infortuni mortali, tuttavia diverse importanti attività sono rimaste incompiute a causa della pandemia. «Un lavoro lungo, complesso, ma molto approfondito – ha detto l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin – con il pregio della condivisione. Lavorando assieme abbiamo realizzato un piano che considera tutte le sfaccettature del problema finanziato con 7,5 milioni di euro provenienti dalle sanzioni per la sicurezza sul lavoro. L’esperienza degli ultimi 2 anni ha reso ancora più evidente quanto la tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia fondamentale per la protezione del singolo e della collettività e per la continuità delle attività economiche e sociali. Con questa consapevolezza si è rilanciato l’impegno per il rafforzamento delle azioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro».

I punti

A partire da settembre 2021 è stato riunito il tavolo di confronto con enti pubblici e parti sociali, coordinato dalla direzione Prevenzione, e il 15 febbraio 2022 la giunta regionale ha approvato il nuovo piano 2021-2023. In continuità col piano precedente, sono state confermate le 8 aree di intervento: risorse, controlli, conoscenza, omogeneità, formazione, semplificazione, collaborazioni e comunicazione. Per ciascuna area sono stati definiti gli interventi, distinguendoli in immediati, a medio termine e a lungo termine e definiti il cronoprogramma degli interventi, il monitoraggio dell’attuazione del piano e la valutazione degli esiti, affidati al comitato regionale di coordinamento.

I dati

I dati degli infortuni mortali di questi primi mesi del 2022 sono preoccupanti, soprattutto a livello nazionale. A livello regionale, in questi primi mesi del 2022 (dato aggiornato al 30 aprile) si sono registrati 12 infortuni mortali nei luoghi di lavoro: i settori più colpiti sono metalmeccanica, edilizia e agricoltura. In particolare, gli infortuni mortali in metalmeccanica dei primi 4 mesi del 2022 sono risultati pari a quelli registrati in tutto il 2020 e superiori a quelli registrati in tutto il 2021, obbligando a un rinnovo dell’impegno per mettere in atto ogni azioni possibile per contrastare questo grave fenomeno sociale.

Sono in fase di progettazione piani mirati di prevenzione e verrà avviata una campagna di comunicazione. Nel piano 2021-2023, infine, sono ripresi gli elementi strategici dei principali documenti nazionali e internazionali di riferimento. Con la presentazione del nuovo piano che avviene proprio a seguito della “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro” (28 aprile) e della “Festa dei Lavoratori” (1 maggio), la Regione del Veneto intende confermare il proprio impegno per mantenere la salute e la sicurezza dei lavoratori tra le priorità della propria azione e contribuire a rendere gli ambienti di lavoro più sani e più sicuri per tutti i lavoratori. Con la Regione, hanno sottoscritto il documento Ance, Apindustria, Casartigiani, Cgil, Cia, Cisl, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimi, Confindustria, Conprofessioni, Legacoop, Uil.

I sindacati

«Un traguardo fondamentale con cui si intende anche rinnovare il patto di impegno tra le istituzioni e le parti sociali in tema di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, per fermare insieme questo drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro - commentano Tiziana Basso, Gianfranco Refosco e Roberto Toigo, rispettivamente segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Veneto -. Serve ora, nel più breve tempo possibile, dare traduzione concreta ai contenuti, anche considerato l’andamento molto preoccupante degli infortuni mortali che in questi primi mesi del 2022 non accennano a diminuire».