Spaccio e armi da taglio, foglio di via per tre anni a un 40enne

Il questore di Venezia ha emesso un foglio di via Obbligatorio nei confronti di un cittadino straniero, dopo la richiesta avanzata dalla polizia locale di Jesolo. L’uomo, un 40enne di origine nigeriana residente in un altro comune e già noto alle forze dell’ordine, era stato più volte attenzionato dagli agenti del comando cittadino nel corso delle attività di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti durante i mesi estivi.

In più occasioni, in seguito ai controlli degli agenti, l’uomo era risultato in possesso di droga e armi da taglio. In tutti i casi era stato segnalato. Questa mattina è stato notificato il provvedimento. Il questore ha riconosciuto la pericolosità dell’uomo e la turbativa all’ordine pubblico conseguente alla sua presenza sul territorio cittadino, vietandogli l’ingresso a Jesolo per tre anni.