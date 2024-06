Attivisti in azione a Venezia appendono striscione a Palazzo Papadopoli

Gli attivisti di Extinction Rebellion sono entrati nuovamente in azione a Venezia. Martedì mattina hanno appeso all'esterno di Palazzo Papadopoli un provocatorio striscione che recitava «Crimini ambientali: foglio di via al Comune di Venezia». Altri volantini più piccoli sono stati attaccati alle ringhiere di recinzione.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

«A dicembre siamo stati accusati di non rispettare questa città fragile», spiega Gianluca, una delle persone espulse da Venezia per aver colorato con un sale idrosolubile le acque dei canali della città. «Ma la cura di Venezia - aggiunge - continua a essere messa in secondo piano rispetto al profitto, proprio da chi oggi amministra questa città: per questo abbiamo appeso questi fogli di via, perché i veri criminali sono loro».

In quell’occasione, la questura aveva notificato 27 denunce per quattro diversi reati, due daspo urbano accompagnati da quattro multe e sette fogli di via. Una settimana dopo, uno dei fogli di via era stato dichiarato illegittimo perché dato a una studentessa dell'università Ca’ Foscari. «Dopo cinque mesi, pochi giorni fa - spiega Angela -, è arrivata la notizia dell’archiviazione di tutte le denunce notificate quel giorno, ad esclusione di quella per interruzione di pubblico servizio. Nonostante questo, il Tar Veneto ha rifiutato la sospensiva dei fogli di via».

Come Extinction Rebellion «denunciamo quindi un accanimento contro chi protesta pacificamente per denunciare la mancanza di politiche ambientali e di prevenzione dei danni alla salute - affermano gli attivisti -. Il turismo di massa sta infatti devastando l’ecosistema lagunare e il benessere di Venezia stessa. I livelli di inquinamento delle acque e dell’aria sono ormai fuori controllo, in particolare nei siti del polo industriale di Porto Marghera. A questo si aggiunge poi un aumento delle patologie polmonari a causa dei livelli estremamente alti di pm10 nell’aria, tanto da ricevere due sentenze dalla Corte di Giustizia Europea, Corte che ha già sanzionato Venezia per le mancate bonifiche di discariche abusive, quali quella a Moranzani e Marghera».