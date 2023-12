Revocato il foglio di via a una studentessa che si era calata dal Ponte di Rialto

La questura di Venezia ha revocato il foglio di via applicato pochi giorni fa ad una delle attiviste che si erano calate con delle funi dal Ponte di Rialto. La ragazza, che si chiama Margherita, aveva contestato il provvedimento perché le impedirebbe di continuare a vivere e studiare a Venezia: Margherita, infatti, abita in città ed è iscritta all'università Ca' Foscari.

L'episodio che ha dato origine al foglio di via è l'azione messa in atto sabato scorso dal gruppo ambientalista Extinction Rebellion (che ha agito in contemporanea in varie città italiane) come forma di protesta contro lo scarso impegno della politica nella lotta ai cambiamenti climatici. Oltre all'iniziativa del Ponte di Rialto, gli attivisti avevano tinto di verde l'acqua del Canal Grande con un tracciante, la fluoresceina.

Margherita, studentessa in antropologia, «ieri mattina è stata convocata al commissariato di Venezia - riporta Extinction Rebellion in una nota - per la consegna della revoca del provvedimento». Il questore aveva disposto lo stesso provvedimento anche per altri quattro, tra ragazzi e ragazze, che si erano calati dal Ponte assieme a lei. «Hanno ancora un foglio di via di quattro anni, il massimo che può essere dato: una misura durissima», aggiunge Margherita. Il foglio di via è una misura preventiva che può essere disposta dal questore nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose. Il suo effetto è immediato ed eventualmente può essere rivisto (o sostituito con altre misure) dietro richiesta dei legali e su presentazione di istanze considerate valide.

Le iniziative di Extinction Rebellion si fanno notare proprio perché sono spesso imprevedibili e causano disagi o disservizi. Gli esponenti del movimento sono convinti che le Autorità reagiscano in modo sproporzionato, emanando fogli di via «con una finalità unicamente intimidatoria».

«Sabato - riepilogano - 27 persone sono rimaste chiuse in questura per quasi otto ore, senza la possibilità di comunicare con l’esterno. Tra queste vi erano anche un turista e l’ufficio stampa. Fatta eccezione per il turista (trattenuto comunque per oltre 2 ore) sono state tutte denunciate indiscriminatamente. A una delle fotografe è stata anche sequestrata la macchina fotografica ed ha poi ricevuto un foglio di via di quattro anni». In quella giornata Extinction Rebellion ha agito contemporaneamente in sei città (oltre a Venezia, anche Torino, Milano, Bologna, Roma e Bari), colorando i corsi d'acqua per alcune ore. «Una protesta contro la COP28, per segnalare le contraddizioni di un governo che partecipa alle conferenze per il clima da trent’anni ma che continua a investire nei combustibili fossili», spiega l'associazione. «Ciò che è successo dopo, nella questura di Venezia, è il simbolo di una volontà di repressione del dissenso sempre più dura da parte del governo italiano».