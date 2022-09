Fondamente Nove: 2,5 milioni per lavori di ripristino e manutenzione

Due milioni e 440 mila euro per ripristinare i danni derivanti dall'acqua granda di novembre 2019, con il conseguente restauro e consolidamento della porzione di Riva delle Fondamente Nove, tra fondamenta dei Mendicanti e calle de le Capucine. Il progetto è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, e prevede restauro delle rive d’acqua, ripristino delle pavimentazioni in trachite e in porfido, e riassetto dei ponti dei Mendicanti e della cavana dell’Ospedale. L’intervento sarà effettuato nel 2023.

Il tratto delle Fondamente Nuove in cui si concentreranno i lavori ha una rilevante importanza sviluppandosi lungo il perimetro nord dell’ospedale Civile, come accesso diretto al nosocomio di lavoratori ed utenti anche grazie ai mezzi Actv e all’imbarcadero che si trova in quel tratto. Anche le pavimentazioni presentano sconnessioni ed avvallamenti, probabilmente legati allo scavo della marea in corrispondenza del piede del muro di sponda, fenomenodeterminato dal moto ondoso delle imbarcazioni e aggravato dall’evento eccezionale del 12 novembre 2019.

«Il recupero e il restauro di questo tratto delle Fondamente Nuove è fondamentale per ridare piena operatività e sicurezza alla fermata Actv davanti all'ospedale e quindi rendere più fruibile a utenti e cittadini quella zona molto frequentata ogni giorno. - spiega il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Mettendo assieme questo intervento, quello in Riva degli Schiavoni e per il pontile di Murano Faro e le rive di Sant’Erasmo, la giunta ha deliberato in pochi giorni oltre 9 milioni di euro per le manutenzioni e i ripristini dai danni dell’acqua alta. Un segno importante di attenzione verso la città e testimonianza della filosofia del fare di questa amministrazione».