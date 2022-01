Revocata la disdetta dell'integrativo dei lavoratori ai Musei civici

«Un ottimo risultato», commenta il segretario organizzativo della Fondazione Musei civici di Venezia, Mattia Agnetti. «Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto», confermano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil. Lo sblocco della vertenza alla Fondazione è arrivato qualche giorno fa, il 28 dicembre, con la revoca della disdetta dell'integrativo per i 350 lavoratori dei servizi in appalto, CoopCulture e Cooperativa Socioculturale, che era stata annunciata a metà novembre scorso e aveva portato alla rottura delle trattative e allo stato di agitazione dei dipendenti.

La mediazione svolta dalla Fondazione nel corso delle ultime settimane ha portato al ritiro dello stato di agitazione da parte delle sigle, e alla disdetta della revoca dell'integrativo dalle cooperative, ha detto Agnetti. «Una soluzione per garantire la continuità dei servizi al pubblico e che ci permette di affrontare meglio il 2022 - commenta il segretario organizzativo della Fondazione Musei civici - In un'occasione ho parlato anche il sindaco Luigi Brugnaro per riallacciare i contatti facendo in modo che il tavolo potesse ripartire». «Il mantenimento dei livelli salariali anche nel futuro appalto è reso possibile da una disponibilità della Fondazione - afferma il segretario Andrea Porpiglia (Filcams Cgil) - Ringraziamo anche la Prefettura per aver reso possibile il raggiungimento di questa intesa che tutela il lavoro». Nei prossimi mesi la Fondazione bandirà la gara pubblica per il rinnovo dell'appalto nei servizi in scadenza (guardiania, biglietterie, ecc.), che mantiene ferma, in forza del nuovo accordo, la parte economica attuale.