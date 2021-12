La Fondazione di Venezia è nuovo socio del Teatro Stabile del Veneto

Nell’anno più difficile per lo spettacolo dal vivo, il Teatro Stabile del Veneto continua il suo nuovo corso forte di una nuova collaborazione: a pochi mesi dall'entrata di Assindustria Veneto, la Fondazione di Venezia è stata accolta oggi come nuovo socio sostenitore per i prossimi tre anni. Il contributo che elargirà per i prossimi tre anni è fissato in 300 mila euro.

La convenzione, firmata questa mattina nella sede della Regione a Palazzo Balbi dal presidente della Fondazione, Michele Bugliesi, e quello dello Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, vede come obiettivi fondanti la valorizzazione di nuovi talenti, la diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale, il sostegno dell’attività di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con le università Ca' Foscari e Iuav. Si tratta di una collaborazione che mette al centro i giovani, attraverso la valorizzazione delle realtà teatrali del territorio, per la promozione di attori, drammaturghi e registi del teatro contemporaneo e l’attivazione di progetti innovativi che stimolino la formazione di un nuovo pubblico.

Per Beltotto, questo è «un passo significativo tra i tanti compiuti in questi ultimi mesi volto a ottenere tre risultati: la conferma del teatro pubblico come asse centrale dello spettacolo dal vivo in tutta la regione; il raccordo concreto e operativo con i comuni che rimangono e rimarranno soci ordinari e sostenitori del Tsv; una strategia culturale rivolta ai giovani e alla formazione». Gli fa eco Bugliesi: «Sosteniamo con grande convinzione il nuovo progetto del Teatro Stabile, - ha detto - pienamente coerente con la nostra vocazione a sostegno dell’alta formazione e specializzazione professionale, animati dal comune impegno a favorire l’avvicinamento dei giovani alle arti sceniche e performative, e dalla comune visione del Teatro quale strumento di crescita culturale e sociale di una comunità ampia e trasversale».

Ha espresso soddisfazione anche il presidente della Regione, Luca Zaia: «La presenza della Fondazione di Venezia tra i soci è la ciliegina sulla torta per le imminenti celebrazioni dei quattrocento anni del Teatro Goldoni - ha detto - ma anche per tutto l’impegno che vede protagonista il Teatro Stabile del Veneto, un network che si sta ampliando sempre di più ed è destinato ad appropriarsi definitivamente di un ruolo di riferimento nazionale».