Rive e fondamenta da riparare, mille alloggi per 2.500 residenti da sistemare

Risorse del Pnrr libere: il Partito Democratico e l'associazione 25 Aprile hanno idee per come investire i fondi europei sulla città. «Prendiamo atto con sollievo che il cosiddetto "Bosco dello sport" voluto dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, per fare con soldi pubblici il palasport e lo stadio di calcio, non verrà finanziato con soldi europei - scrive l'associazione 25 Aprile - vogliamo rendere noto il reale stato di “salute” della città su cui bisogna intervenire con urgenza e competenza utilizzando, in questo caso, le risorse pubbliche».

In un video l'associazione elenca i punti più critici. «Venezia stia crollando: le sue rive, le sue fondamenta presentano cedimenti e voragini impressionanti. Altre priorità da affrontare sono la drammatica carenza di case pubbliche, i continui tagli al trasporto pubblico locale e la sanità pubblica locale ormai in ginocchio per la mancanza di personale medico e di strutture adeguate a seguito dello smantellamento costante degli ultimi anni. Ricordiamo infine che 1.300 tra famiglie e titolari di attività economiche aspettano ancora dallo Stato il risarcimento per i danni da acqua alta del 2019 (stimato per oltre 30 milioni di euro). I soldi pubblici vanno investiti sulla salvaguardia fisica di Venezia e sulla sopravvivenza della comunità dei cittadini veneziani ormai allo stremo». Queste le immagini di rive e fondamenta su cui intervenire secondo il 25 Aprile: VIDEO

Lunedì in sala San Leonardo il Partito Democratico ha presentato i suoi piani: "Idee per Venezia politiche per la casa", nell'incontro organizzato dal tavolo di lavoro "Venezia Resiliente". «L’emergenza abitativa e il continuo spopolamento della città è una delle emergenze - argomenta il Pd - I 93 milioni di euro del Pnrr - che non andranno più a finanziare il Bosco dello sport perché l'Europa ha bocciato il progetto - potrebbero essere impiegati per restaurare le abitazioni sfitte (un migliaio circa) per una media di 40 mila euro ad abitazione, e costo complessivo di 40 milioni di euro, con un aumento di circa 2500 residenti». Per il Pd una cifra ragionevole, se paragonata ad altre forme d'investimento. «Il Comune impiega solo 5 milioni all'anno per il ripristino e la manutenzione delle case pubbliche, di cui 3 per il recupero degli alloggi sfitti - afferma il partito di opposizione - per stadio e palazzetto Brugnaro intende spendere 300 milioni di euro pubblici».

Quella delle case rimane un'emergenza, conclude il Pd. «Mille case sfitte del Comune di fronte alla grave crisi che sta coinvolgendo il declino residenziale della città e di tutto il Comune. Alle quali vanno aggiunte le altre mille abitazioni vuote dell'Ater, l'ente regionale. Per questo abbiamo deciso - conclude la segretaria del Partito Democratico veneziano, Monica Sambo - di elaborare alcune proposte, aperte al contributo e al confronto con i cittadini». Tra queste la leva degli incentivi fiscali per la locazione di abitazioni private al fine di renderla attrattiva, l'esenzione dell'Imu a chi affitta a canone calmierato a residenti, un contributi all’affitto per le giovani coppie, l'aiuto ai proprietari che affittano mediante un fondo di garanzia in caso di morosità dell’inquilino. E ci sono anche strumenti politici per il riequilibrio delle locazioni turistiche, come il blocco dei cambi di destinazione d'uso degli immobili, per andare a incidere sulla speculazione. Tra i progetti di rigenerazione urbana nel centro storico e nelle isole, il Pd menziona il complesso ex Scalera, l'ex cantiere Actv a Santa Marta e incentivi per l’acquisto e il restauro della casa per chi mette la propria residenza nel Comune».