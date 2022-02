Acqua alta, 62 milioni per interventi di riduzione del rischio

Luigi Brugnaro, in qualità di commissario straordinario per l'acqua alta del novembre 2019, ha firmato oggi il decreto che avvia 48 opere di ripristino e tutela del patrimonio cittadino, per un valore totale di oltre 62 milioni di euro. Si tratta di interventi di rialzo di muretti e pavimentazioni, sistemazione delle sponde, rifacimento di edifici, pontili e approdi. Le opere sono quelle inserite alla lettera "d" dei documenti di rendiconto dei danni, per "la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dalla calamità"; molte altre risorse sono già arrivate a partire dal 2020 per lavori pubblici (lettere "a" e "b") e per i privati (lettera "c").

«Sono stati due anni difficili – commenta il sindaco Brugnaro – ma oggi possiamo dire che siamo riusciti sia a ripristinare i danni causati alla città dall’acqua alta sia ad erogare i ristori di lettera c a cittadini ed imprese, attraverso un modello innovativo che ha consentito una forte riduzione delle tempistiche. Tra i tanti lavori eseguiti ricordo l’innalzamento del muretto di protezione a Pellestrina e a Sant'Erasmo, all’isola delle Vignole o il rifacimento della riva prospiciente ai Giardinetti Reali; o ancora tutti gli interventi per ripristinare la piena funzionalità delle fognature sia nel centro storico che nelle isole, tra cui la messa in sicurezza del compendio Ex Pescheria a Burano».

Di seguito lo schema dei principali interventi, suddivisi per soggetto attuatore.