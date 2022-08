Tpl: in arrivo finanziamenti regionali anche per la navigazione

La domanda di mobilità aumenta, località turistiche e città venete fanno il pieno di visitatori. Eppure le difficoltà economiche delle società del trasporto pubblico locale permangono. Per questo la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, ha approvato il riparto dei finanziamenti straordinari destinati a sostenere i settori automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare nell’esercizio 2022.

Il contesto generale segna una progressiva ripartenza con la fine dell’emergenza sanitaria, ma l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici sui costi di produzione dei servizi mette in difficoltà le aziende che non riescono a far quadrare i conti, spiega la Regione. Da qui il provvedimento per l'assegnazione di 6.500.000 euro a integrazione dei finanziamenti già assegnati lo scorso giugno e pari a 259.652.201 euro.

«Abbiamo raccolto le richieste delle aziende di trasporto pubblico locale che continuano ad essere in sofferenza e a risentire degli effetti della pandemia. Nonostante la domanda di mobilità sia in fase di ripresa, si registrano valori comunque inferiori rispetto al periodo pre-emergenziale con un inevitabile impatto sull’equilibrio finanziario dei bilanci delle società. A questa situazione, si aggiunge adesso il caro carburante - afferma la vicepresidente - Da parte della Regione l’attenzione si conferma massima affinché le aziende e gli enti di governo riescano a far quadrare i bilanci senza necessità di eventuali ritocchi sulle tariffe». Gli stanziamenti si sommano ai trasferimenti che lo Stato eroga con il Fondo nazionale trasporti, e ai mancati ricavi e a quelli per i servizi aggiuntivi legati all’emergenza Covid.