«Riaprire subito le fontane agli imbarcaderi di Murano». Visman interroga gli assessori

«Le due fontane situate agli imbarcaderi Actv di Murano Faro e Murano Museo vanno riaperte subito». Per questo la consigliera comunale 5 Stelle Sara Visman ieri ha depisitato un'interrogazione rivolta agli assessori Massimiliano De Martin, all'Ambiente, e Francesca Zaccariotto, ai Lavori pubblici, del Comune di Venezia.

«È stato deciso, vista l'emergenza idrica, di chiudere il 40% delle 155 fontane del centro storico e isole, cioè 61. Specificando che sarebbero rimaste comunque attive tutte quelle collocate in prossimità delle fermate del trasporto pubblico e lungo i percorsi e i campi di maggior transito. Considerato che la fontana situata a meno di 20 metri dalla fermata Actv Murano Faro, come quella a pochi passi dalla fermata Murano Museo, sono state bloccate in maniera contraria a quanto dichiarato dall'Amministrazione, creando un problema non di poco conto alla massa di persone che giornalmente fanno la fila per poter imbarcarsi nei mezzi di trasporto pubblico, si chiede se si ritenga che la scelta della chiusura delle due fontane sia stata figlia di una valutazione superficiale e frettolosa - si legge nel testo dell'interrogazione - e se si consideri urgente rimediare, ripristinandone subito il funzionamento».

«In queste fontane si dissetano persone a tutte le ore del giorno, soprattutto i tantissimi utenti che in fila aspettano di salire sui mezzi per Burano, e tantissimi animali - spiega Visman -. La siregoli con un getto minimo, ma è un indecenza averla chiusa, specie in una stagione che si sta presentando particolarmente torrida. Appare evidente - conclude la consigliera - che si sia incappati in un errore da parte dei tecnici, da rimediare quanto prima».