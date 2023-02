Jesolo, albergatori già mobilitati per reclutare forza lavoro. E arriva la prima foresteria

Si sta concretizzando il progetto della prima foresteria al servizio del personale degli alberghi di Jesolo: l'idea, lanciata un anno e mezzo fa dall'associazione Aja, era di individuare un hotel da destinare all'alloggio dei dipendenti delle strutture ricettive della città. Proprio in questi giorni è stato trovato un accordo con la famiglia Cortese, proprietaria dell’hotel El Paso di piazza Torino, che sarà destinato a questa funzione.

L'accordo, secondo il presidente Aja Pierfrancesco Contarini, «permette di dare delle risposte alla sempre più forte domanda di disponibilità abitative per i lavoratori stagionali, che giungono da varie parti d’Italia». Il primo passo «di un percorso più ampio e dedicato alla ricerca e valorizzazione del capitale umano». L’hotel El Paso è composto di 33 camere. La loro disponibilità sarà vincolata da un regolamento redatto da Aja e reso noto agli associati. Si tratta del primo caso in Italia di una foresteria al servizio di una associazione di categoria, realizzata attraverso la valorizzazione di strutture alberghiere esistenti ma commercialmente poco competitive. «Siamo convinti - continua Contarini - che questo sia solo il primo tassello e che altri seguiranno l’esempio della famiglia Cortese».

Nel frattempo l'associazione si sta muovendo su altri fronti, sempre con l'obiettivo di garantire la forza lavoro necessaria in vista della stagione balneare: la priorità è evitare i problemi della stagione scorsa, quando ci furono grosse difficoltà a reperire il personale necessario a far funzionare tutti i servizi. Per questo sono nati un sito internet ed una campagna comunicativa dal titolo “Lavorare a Jesolo, il mare delle opportunità”.

Con www.lavorareajesolo.it i lavoratori potranno entrare direttamente in contatto con la città, inviando i loro curricula, che saranno aggiornati di settimana in settimana. Attraverso il portale vengono evidenziate le professionalità richieste, ma anche le opportunità offerte ai potenziali collaboratori.

La campagna di comunicazione, tramite social e radio, sarà avviata già da questo mese ed evidenzierà i vantaggi di lavorare a Jesolo. Mail, social network, advertising e partecipazione ad eventi: tutti gli sforzi concentrati per spingere quanti più professionisti del settore turistico a scegliere Jesolo come località di lavoro. «Aja ha deciso di affrontare di petto il problema del personale - conclude il presidente Contarini - individuando soluzioni e progetti concreti. È un nostro dovere come imprenditori e come associazione della categoria a maggiore valore aggiunto della località».