A San Donà apre una foresteria per il personale sanitario

L'Ulss 4, azienda sanitaria del Veneto orientale, mette a disposizione a San Donà di Piave una foresteria di proprietà per il personale medico e sanitario che intende lavorare nel territorio. Una soluzione simile era già stata adottata a Jesolo.

Quella di San Donà si trova nell’edificio dell’Ulss 4 in via Calnova ed è dotata di 14 posti letto in stanze singole o doppie, con doccia in camera. Nella nuova foresteria - spiega l'azienda - gli ospiti possono inoltre trascorrere i momenti di relax in un ampio soggiorno con angolo lettura, usufruire di una cucina con piano cottura a induzione e tutti gli elettrodomestici necessari, della lavanderia con lavatrice e asciugatrice e di un locale per lo stiro. Sono incluse aree di sosta riservate per auto e biciclette.

«La richiesta di alloggi - spiega il dg Ulss 4 Mauro Filippi - è costante da parte dei professionisti sanitari che provengono da regioni vicine e da altre province e che, per ovvi motivi di lontananza, necessitano di un trasferimento in loco. Ne consegue che, oltre alle note difficoltà a reperire professionisti sul mercato del lavoro, chi vorrebbe lavorare all’Ulss 4, e risiede lontano da questo territorio, spesso vi rinuncia proprio per l’assenza di alloggi o per i costi che dovrebbe sostenere. Ecco allora - prosegue Filippi - che sull’onda positivo riscontro avuto in questi anni dalla foresteria ospedaliera di Jesolo, dedicata al personale stagionale, è stato fatto lo stesso a San Donà di Piave per dare una risposta concreta a tutti coloro che vengono a svolgere attività a tempo determinato in questa azienda sanitaria».

Ai dipendenti che ne faranno richiesta, e constatata la disponibilità, verrà assegnato l’alloggio con un contratto di locazione ad uso foresteria. «È un punto di partenza - conclude Filippi - in quanto anche nel territorio di Portogruaro si è alla ricerca di soluzioni analoghe».