È iniziata la formazione anti Covid agli steward per i locali di Jesolo

A Jesolo è iniziato stamattina il primo corso di formazione per “steward”, gli assistenti per i pubblici esercizi della città: il corso, organizzato dal Comune, è pensato per fornire a gestori, titolari e dipendenti delle attività una preparazione sulle norme anti-covid e di sicurezza. In questo modo per gli esercizi sarà possibile, nei weekend, effettuare la somministrazione di alcolici fino alle 3 della mattina, come previsto dall’ordinanza comunale anti-alcol del 25 giugno scorso.

Distanziamenti, conteggi e dpi

Il corso è gratuito dura 15 ore: i partecipanti vengono istruiti sull'epidemia di Sars-CoV-2, sulle misure da adottare, sulle norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani, disinfezione delle superfici e attrezzature, uso dei dispositivi di protezione individuale. A questo si aggiunge la preparazione per poter svolgere un pre-filtraggio all’ingresso dei locali, il conteggio e controllo delle persone per evitare assembramenti e sovraffollamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attestato

Ai partecipanti, che sono una ventina, sarà rilasciato un attestato che consentirà loro di poter proseguire l'attività dei propri locali nei fine settimana con la somministrazione di alcolici all’interno fino alle 3. L'assessore Alessandro Perazzolo ha commentato: «Quando abbiamo emanato l’ordinanza, avevamo anche promesso ai titolari e gestori che ci saremmo attivati promuovendo a titolo gratuito la formazione degli steward, e così è stato. In questo modo è stata data una risposta in un momento difficile come quello che stiamo attraversando ed essere vicini in modo concreto a chi fa impresa».