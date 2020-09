Sabato potrebbe essere attivato il Mose per limitare l'acqua alta: la decisione nelle prossime ore

Nella giornata di sabato potrebbe essere necessario attivare il sistema Mose per proteggere Venezia da una marea molto sostenuta: per la prima volta le dighe entrerebbero in funzione in una condizione di necessità "reale", arginando la marea e limitando il livello dell'acqua alta in città. Il rischio, sulla base della tendenza rilevata dal centro previsioni maree, è che la mattina di sabato 3 ottobre si verifichi un picco di 130 centimetri, condizione che causerebbe un consistente allagamento della città, con i relativi disagi: per questo il commissario per il Mose sta valutando la possibilità di fare alzare le dighe.

Molto dipenderà dalle prossime previsioni, che potrebbero confermare o meno la tendenza ipotizzata per sabato; ma anche da quanto sarà stabilito oggi dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato, che sta approvando il documento relativo alla procedura di attivazione del Mose. Di fatto è una corsa contro il tempo, nata da una congiuntura sfortunata che sta costringendo a prendere delle decisioni proprio in queste ore. Al provveditorato c'è un grande fermento per capire se ci sono le condizioni per l'attivazione e, se sì, come farlo: il Mose non funziona solo con un sollevamento totale e si potrebbe decidere, ad esempio, che ci sono le condizioni per fare un test parziale.

Il cronoprogramma prevedeva tempi più distesi: oggi l'approvazione, l'11 ottobre un'altra prova generale anche per testare il coordinamento tra i vari enti con relativi avvisi e comunicazioni. Altri test di sollevamento completo, con tutte le 78 paratoie delle quattro barriere alzate in contemporanea, erano stati effettuati il 10 luglio (il primo in assoluto, alla presenza del presidente Conte), poi il 7 agosto e l'11 settembre. Le previsioni "certe" per i prossimi giorni, intanto, annunciano un picco di marea sostenuta (105 centimetri) alle 11.50 di venerdì.