Cinquantesimo del reparto volo della polizia: operazioni aeree negli scatti di Sestini

Per trenta giorni l'aeroporto Marco Polo di Venezia accoglie la mostra fotografica “Le ali della Polizia” di Massimo Sestini. L’esposizione itinerante negli aeroporti più importanti d’Italia, dislocati nelle città sedi degli undici reparti volo della polizia di Stato, ha lo scopo di celebrare i primi cinquanta anni di attività, dal 1971 al 2021. Le sedici immagini in mostra sono tratte da un libro pubblicato in occasione dell'anniversario e raccontano la storia dei poliziotti volanti che possono guardare da un posto privilegiato un Paese unico al mondo per la sua bellezza.

L’inaugurazione della mostra si è svolta mercoledì pomeriggio alla presenza del questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, dei rappresentanti della società di gestione aeroportuale Save della dirigente della polizia di Frontiera, Rosanna Conte e del personale del X Reparto volo di Venezia, che ha saputo raccontare la storia dietro alla realizzazione di molti di quegli scatti. Per l’occasione, inoltre, ha preso parte all’inaugurazione della Mostra in qualità di primo visitatore d’eccezione il sottosegretario al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni.

Le splendide immagini sono state catturate dal fotografo Massimo Sestini che nella sua lunga carriera iniziata nel 1978, ha raccontato i costumi, la politica e la società italiana ed internazionale. Dagli anni novanta le foto aeree sono diventate parte integrante del suo lavoro, ed è nota la sua capacità di imbarcarsi con reparti speciali, sporgersi da elicotteri sostenuto da un’imbracatura e volare su ogni tipo di aeromobile militare e civile per ottenere inquadrature che svelano ciò che l’occhio umano, in genere, non riesce a cogliere. Queste foto descrivono l’emozione e il privilegio di svolgere un lavoro dall’alto che permette di apprezzare un Paese unico al mondo. Il fotografo, integrandosi con la quotidiana attività dei poliziotti e con la sua capacità di fermare in uno scatto profili di albe e tramonti nei posti più suggestivi e affascinanti, ci spalanca prospettive di “paradisi” visibili solo dall’alto.

All’aeroporto di Venezia si è voluta rendere fruibile la mostra a tutti i passeggeri e ai visitatori, collocandola nel Moving Walkway (inaugurato a novembre 2016 come luogo di transito per i passeggeri) grazie alla società di gestione aeroportuale Save che collega l’aerostazione alle darsene: primo punto di passaggio a Venezia per migliaia di persone al giorno.