Cura dell'ittero: al Civile un macchinario per non separare le mamme dai figli

All'ospedale Civile di Venezia non sarà più necessario separare mamma e neonato per la fototerapia: «Per la cura dell'ittero a bilirubina indiretta, una patologia che colpisce i neonati, abbiamo da oggi a disposizione un'apparecchiatura - spiega il primario di Pediatria, Luca Ecclesio Livio - che può essere utilizzata direttamente al letto della mamma, per tutto il tempo del trattamento, che dura diverse ore. Non trasferiamo quindi più il neonato nel nostro Nido medicalizzato, come eravamo costretti a fare, e non interrompiamo più, così, la continuità del rapporto tra mamma e figlio».

Quando un neonato è affetto da ittero a bilirubina indiretta, è necessario sottoporlo ad un trattamento con luce emessa da lampade fluorescenti - in termini tecnici "fototerapia" - che dura, per ogni sessione, 24 ore. Per queste 24 ore il neonato, fino ad ora, veniva trasferito dalla stanza di Ostetricia, al II piano del Padiglione Jona, giù presso gli ambulatori del Nido, in Pediatria, al piano terra dello stesso Padiglione. Oggi l'ospedale ha ricevuto, dono di alcune associazioni veneziane, una strumentazione per la fototerapia che è portatile, e che è possibile agganciare alla culla del neonato. Si crea in sostanza una postazione mobile per la somministrazione della terapia.

«Questo nostro Ospedale - sottolinea il direttore Generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato - fornisce le migliori opportunità ai propri degenti, anche attraverso la disponibilità di quelle strumentazioni che rendono può semplice ogni passaggio di cura e di assitenza. La disponibilità dei donatori, ancora una volta, ha saputo concentrarsi sull'acquisto di una strumentazione utilissima. Si alza anche attraverso questa collaborazione con i cittadini e le associazioni, che si schierano al fianco dell'Ospedale di Venezia, il livello dell'offerta sanitaria».