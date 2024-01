Addio a Franco Fogliata, maestro degli stucchi e dei decori veneziani

«Con la morte di Franco Fogliata, Venezia ha perso uno dei grandi maestri artigiani che della passione hanno fatto mestiere, mantenendo in vita un’antichissima e pregevole tradizione che il mondo ammira e invidia: quella degli stucchi decorativi veneziani”. Sono le prime parole del direttore di Confartigianato San Lio, Matteo Masat, nel ricordare il maestro Franco Fogliata, stuccatore, decoratore e restauratore, morto nella notte tra sabato e domenica all’età di 88 anni.

La «Bibbia» degli stuccatori

«Per il sapere artigiano è una grande perdita, anche se Fogliata negli anni da artigiano è diventato poi generoso divulgatore, tenendo corsi sulla realizzazione degli stucchi veneziani che decorano palazzi e nobili dimore e scrivendo anche un libro a uso didattico, vera e propria “bibbia” per i pochissimi stuccatori ancora attivi a Venezia – aggiunge Giorgio Berto, suo allievo e attualmente presidente della federazione dell’Artistico per la Confartigianato San Lio -. Un uomo meraviglioso nella vita e nel lavoro, che non ha voluto tenere per sé i segreti del mestiere ma divulgarli e donarli, nella speranza che altri si appassionassero a questa grande tradizione veneziana». I funerali avranno luogo venerdì 2 febbraio alle 10 nella chiesa della Natività di Maria a Dese, mentre dopo il rito la salma sarà tumulata nel cimitero di San Michele a Venezia, come da volontà di Fogliata.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday