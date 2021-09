Malore improvviso, 59enne trovato morto

Era lì da almeno cinque giorni. Ad accorgersene, è stata una signora che passava nelle vicinanze. Franco Mozzato, 59enne di Mira, è stato trovato morto nella giornata di oggi nel porticato della sua casa, a terra.

L'uomo, secondo gli accertamenti, sarebbe stato stroncato da un infarto. I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo per accertare che non ci fossero responsabilità di terzi e, dalle verifiche, è emerso che si è trattato di un decesso per cause naturali. E' probabile che si sia sentito male all'interno dell'abitazione e sia uscito per cercare di chiedere aiuto.