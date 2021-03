Un francobollo celebra i 1600 anni di Venezia

Un francobollo che celebra i 1600 anni di Venezia. È stato emesso oggi, 25 marzo, dal ministero dello Sviluppo economico, con una tiratura di cinquecentomila esemplari.

Il francobollo per i 1600 anni di Venezia

La vignetta riproduce una xilografia nota come la "Veduta di Venezia a volo d’uccello" di Iacopo de’ Barbari, datata 1500, le cui matrici originali in legno e un esemplare sono conservati al Museo Correr di Venezia. Nella parte superiore, in alto a destra, è riprodotto il logo del 1600° anniversario della fondazione di Venezia, il cui pittogramma rappresenta la colonna con il leone alato di piazzetta San Marco, le cupole della Basilica di San Marco e le aperture tipiche della facciata di Palazzo Ducale. Completano il francobollo le legende “Anniversario della fondazione”, “ Iacopo De Barbari Xilografia", la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B Zona 1".

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.