Polemica per la foto Facebook di un consigliere di Quarto d'Altino: «Ma di figa non si parla più?»

«Ma di figa non si parla più?»: la frase, pubblicata come immagine di copertina Facebook da Matteo Baggio, consigliere e capogruppo della maggioranza al Comune di Quarto d'Altino, ha fatto accendere un dibattito a livello locale. L'opposizione, in particolare, accusa Baggio di utilizzare un linguaggio sessista e offensivo.

L'indignata replica

«Non si tratta solo di indignarsi - fanno sapere Caterina Pagnin, Raffaela Giomo, Giuseppe Saverino di "Insieme è Possibile" e Cristina Baldoni di "Impegno Altinate" - ma di constatare il livello culturale rispetto agli argomenti che vengono quotidianamente dibattuti. La donna come oggetto da contendere, anche nelle chiacchiere da bar. Come se le parti intime di una donna fossero il contenzioso per evitare di affrontare argomenti di natura politica o sociale. Questo si legge nei social, ma nessuno, a cominciare proprio dalle donne che hanno un ruolo istituzionale nella maggioranza, ha preso una posizione ferma e determinata, anche in virtù del fatto che questa vergognosa esternazione è arrivata a pochi giorni dal 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne».

La richiesta

«Perciò, non è tollerabile che episodi del genere passino inosservati. Il consigliere Matteo Baggio deve rassegnare immediatamente le dimissioni. E non solo lui, dovrebbero dimettersi anche coloro i quali hanno supportato la sua iniziativa con i like cosiddetti, a cominciare dalla vice sindaca, che è anche, peraltro, assessora alla Cultura e all’istruzione. Dopodiché, il sindaco dovrebbe convocare con urgenza un consiglio comunale straordinario proprio nella giornata del 25 novembre, in cui venga votato un ordine del giorno sulla lotta alla violenza di genere, sulle molteplici forme che questa può assumere, a cominciare dal linguaggio».