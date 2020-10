In casa 5 chili di marijuana e 53 grossi petardi: fratelli arrestati

Cinque chili di marijuana, per un valore di 50mila euro. E' quanto hanno trovato i carabinieri della tenenza di Dolo a casa di due fratelli di 32 e 36 anni di Campolongo Maggiore. Un vero e proprio impianto di coltivazione, con una stanza per l'essiccamento dotata di deumidificatore, ventilatore e faro per il riscaldamento. Tutto è stato sequestrato, insieme ad altre due piante di cannabis.

Quello della droga, però, a quanto pare non era l'unico «business» dei due fratelli. I militari, infatti, nella loro casa hanno trovato anche 53 grossi petardi ad alto potenziale esplosivo, per un totale 1,6 chili di polvere pirica. Per vendere questo questo tipo di merce è obbligatoria una licenza che, ovviamente, i due non avevano. Entrambi sono stati, quindi, arrestati.

