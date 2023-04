Fratelli d'Italia a preside di Venezia: «Stop a carriera "alias"». I docenti: «Non abbiamo paura»

I percorsi di "carriera alias" nelle scuole, per consentire agli studenti transgender di sostituire il nome anagrafico ricevuto alla nascita sono al centro di uno scontro tra i vertici locali di Fratelli d'Italia e la preside del liceo Marco Polo di Venezia. I responsabili del partito di Giorgia Meloni avrebbero inviato una lettera, su carta intestata "Fdi", alla dirigente scolastica, Maria Rosaria Cesari, intimandole di interrompere le iscrizioni con carriera alias, sostenendo che sarebbero contrari all'art. 479 del codice penale, che punisce la falsità ideologica. Così facendo, hanno aggiunto, la preside esporrebbe gli stessi insegnanti ad essere perseguibili di reato.

I docenti: «Noi non abbiamo paura»

Noi non abbiamo paura. È questo il concetto espresso dai docenti e dalle docenti dell'istituto, tramite una lettera inviata alla stampa. «Da diversi mesi la nostra scuola, così come molte altre, è sottoposta ad un tentativo di condizionamento che viene dalla politica e da molte altre organizzazioni esterne alla scuola - scrivono -. La questione riguarda la scelta, compiuta all'unanimità dal nostro consiglio d'Istituto, di adottare il regolamento "Carriera Alias". Non è stata una scelta della Dirigenza, ma condivisa da tutte le componenti che animano la vita della nostra scuola: alunni, docenti, genitori».

Una scelta quindi compiuta all’unanimità negli organismi deputati, «perché il "Marco Polo-Liceo Artistico" sta lì dove la politica non sta più: dove la vita si intreccia con le istituzioni, dove il desiderio si rapporta con le regole, dove l’esclusione diventa opportunità e l'inclusione una pratica reale e quotidiana e dove per questo la rivendicazione della propria identità diventa energia per creare una comunità e non è una semplice affermazione di sé stessi. Siamo convinti che la scuola sia un'Istituzione tra le più importanti dello Stato, un'Istituzione la cui autonomia deve essere tutelata da qualsiasi forma di ingerenza politica».

«Questa convinzione ci consente oggi di rivendicare con forza la scelta fatta, perché questa veniva e viene dalla "vita" delle famiglie delle nostre studentesse e dei nostri studenti. E la scuola ascolta, sempre, e per prima cosa, le famiglie e i propri studenti e le proprie studentesse. Perché bisognerà pur ricordare, a chi fa finta di non saperlo, che per accedere alla "carriera alias" è necessario il consenso della famiglia, se si è minori. Il Marco Polo-Liceo Artistico, tutte le sue componenti - conclude il corpo docenti - sono una forza viva di Venezia, nel senso più largo del luogo, una forza che, per la sua tradizione di profonda apertura, non perderà mai e sempre rivendicherà questa apertura, rifiuterà sempre qualsiasi condizionamento, così come noi docenti rivendichiamo le nostre scelte fatte in accordo con le altre componenti, in profonda consonanza con la storia della città e del contesto largo dove agiamo. Sempre noi rivendicheremo questa forza e questa tradizione. Noi non abbiamo paura del futuro».