Fratelli sandonatesi di 19 e 21 anni bloccati dal maltempo sulla Cima del Monte Peron

Improvvisa ondata di maltempo nel Bellunese con molte richieste di aiuto arrivate alla centrale del 118. In un breve lasso di tempo dalle 17.20 alle 18 circa sono state numerose le chiamate per attivare i soccorsi. Alcune persone hanno segnalato mancati rientri, che fortunatamente si sono rivelati solo ritardi. Diversi gli interventi.

Il Soccorso alpino di Belluno è salito sulla Cima del Monte Peron, dove fratello e sorella, 19 e 21 anni di San Donà di Piave, dopo il temporale erano bloccati in cresta fradici e infreddoliti, in un punto ripido e reso scivoloso dall'acqua, molto rischioso da superare. Una squadra si è avvicinata con i mezzi finché non ha trovato una pianta abbattuta dal vento sulla sede stradale. I soccorritori hanno quindi proseguito a piedi, sono saliti per il sentiero e hanno raggiunto i ragazzi. Dopo averli assicurati per superare il passaggio impegnativo, li hanno condotti fino a Pian dei Castaldi. Nel frattempo una seconda squadra aveva liberato la strada e portato le jeep più vicine all'uscita del sentiero.