Annullate le frecce tricolori dello Jesolo Air Show dell'11 settembre

Non si terrà lo Jesolo Air Show, tradizionale spettacolo aereo delle frecce tricolori sul Litorale in programma sabato 11 settembre 2021. Le norme e le restrizioni esistenti, spiega il Comune, impediscono infatti lo svolgimento della manifestazione. L’amministrazione conferma l’intenzione di realizzare l’evento nel 2022.

Jesolo Air Show, la manifestazione aerea tra le più importanti d’Italia che si svolge sul litorale dal 1995 dà l’arrivederci al 2022. Dai colloqui intercorsi negli ultimi giorni con tutti i coinvolti nell'evento sono emerse le difficoltà di applicare le necessarie misure per il contenimento della pandemia e assicurare così il regolare svolgimento della manifestazione, ricordate anche dall’azienda sanitaria Ulss 4 del Veneto orientale.

Le disposizioni in vigore richiederebbero il contingentamento di oltre 4 chilometri di arenile, tra il quinto accesso al mare di via Dalmazia a piazza Marina, che nei piani di sicurezza è considerata area della manifestazione. Ciò significherebbe il presidio degli accessi che insistono su quest’area, la creazione di apposti varchi per l’ingresso del pubblico con previsione di posti a sedere preassegnati, la necessità di evitare il superamento della capienza massima di persone che possono assistere allo spettacolo aereo e l’obbligo di verifica delle certificazioni verdi. Dopo una attenta valutazione e riscontrata l’impossibilità di applicare le misure necessarie su un’area così vasta, l’amministrazione comunale, l’Aeroclub friulano e il direttore della manifestazione, il colonnello Alberto Moretti, organizzatori dello Jesolo Air Show, in via prudenziale hanno deciso di annullare l’appuntamento previsto sul litorale l’11 settembre.

Lo spettacolo è diventato negli anni una presenza irrinunciabile nel calendario degli eventi e riconosciuto dal pubblico per la qualità che ha saputo proporre nel tempo. Proprio per queste ragioni l’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di riproporre lo Jesolo Air Show nel 2022 confermando la volontà di ospitare all’interno dell’evento i reparti che hanno reso celebre la manifestazione. «È un enorme dispiacere dover rinunciare ad uno degli eventi tradizionali e più importanti della stagione jesolana, che ogni anno attira in città centinaia di migliaia di persone - commenta il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia -. L’attuale situazione legata all’incremento dei contagi in tutto il Paese e le disposizioni esistenti, che hanno comportato il rinvio di analoghe manifestazioni in tutte le altre località balneari, non hanno purtroppo lasciato alternative. È emersa l’impossibilità di gestire in totale sicurezza l’afflusso di così tante persone in un tratto di arenile lungo alcuni chilometri, offrendo al tempo stesso uno show all’altezza di quelli che il pubblico ha imparato ad apprezzare. A tutti gli appassionati dello Jesolo Air Show facciamo l’invito ad esserci nel 2022 quando la manifestazione tornerà a dare emozioni sul cielo di Jesolo».