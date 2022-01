Sopra il cielo di Venezia le frecce tricolori annunciano le Olimpiadi invernali 2026 | VIDEO

La scia tricolore della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare ha dipinto il cielo di Venezia: nella mattinata di oggi, 25 gennaio, le Frecce Tricolori sono sfrecciate sopra il ponte di Rialto e sopra la chiesa di San Giorgio Maggiore per segnare il primo appuntamento del percorso in preparazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Il passaggio ha sorpreso gli abitanti del centro storico, molti dei quali, allarmati per il frastuono, hanno chiamato le forze dell'ordine. L'attività dovrebbe entrare a far parte di un video promozionale che illustra le bellezze della città in vista dei Giochi di Milano - Cortina: riprese che saranno proiettate durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino di prossima apertura, in una sorta di passaggio di consegne sportivo tra Cina e Italia.