Emporio gestito per 10 anni da imprese "apri e chiudi": sequestri per 300mila euro

Avevano gestito per dieci anni un emporio attraverso imprese "apri e chiudi". Una volta insolventi, infatti, il personale, le attrezzature e il magazzino venivano sistematicamente trasferiti alla successiva azienda costituita ad hoc. Ciò che cambiava erano solo il nome e la partita Iva, oltre al fatto che non c'era più il peso dei debiti tributari. Dovranno rispondere di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti quattro indagati nell'ambito di un'inchiesta della guardia di finanza di Treviso.

Sequestrati anche due immobili a Venezia

I quattro amministratori stranieri, a partire dal 2012, si sono succeduti nella conduzione dell’emporio, specializzato nella vendita di articoli casalinghi e altri prodotti non alimentari, con un fatturato annuo di circa 1,5 milioni di euro e 15 dipendenti. Il gip di Treviso ha disposto il sequestro preventivo per circa 300mila euro, pari alle imposte evase, in esecuzione del quale i finanzieri del Gruppo di Treviso hanno bloccato disponibilità finanziarie, due immobili in provincia di Venezia, due auto (una Bmw e una Volkswagen) e una partecipazione societaria in un’impresa con sede nel Veronese. Le indagini sono state avviate dopo una verifica fiscale nei confronti di una società che aveva gestito l’emporio e, prima di essere avviata alla liquidazione nel 2020, quando ormai aveva accumulato debiti tributari per 430mila euro, aveva ceduto il ramo d’azienda a un nuovo soggetto giuridico che, di fatto, era subentrato nella conduzione del negozio. Da qui gli approfondimenti a ritroso, che hanno consentito di ricostruire il classico schema adottato da coloro che, aggirando la normativa fiscale, costituiscono uno dopo l’altro soggetti giuridici che, di fatto, in modo strumentale, amministrano la stessa azienda al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday