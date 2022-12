Maxi frode da 33 milioni di euro, quattro arresti

Tre uomini e una donna sono stati arrestati nelle scorse ore con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, per un importo quantificato, allo stato, in circa 33 milioni di euro e oltre 5 milioni di Iva.

Le indagini della guardia di finanza di Jesolo si sono concentrate su numerosi soggetti. Si tratta di persone fisiche e giuridiche localizzate, principalmente, tra Lituania e Slovenia, nonché ditte individuali e società italiane “cartiere”, queste ultime con sede a Jesolo, formalmente intestate a “teste di legno”, nella effettiva disponibilità dei principali indagati. L'inchiesta ha permesso di raccogliere prove connesse all’esistenza di un gruppo operante nel settore del commercio delle materie plastiche, pellets, autovetture e dispositivi elettronici che avrebbe commesso una maxi frode Iva, secondo lo schema tipico delle cosiddette “frodi carosello”. I militari sono arrivati a individuare i quattro amministratori di fatto, ritenuti i responsabili della frode, nei confronti dei quali il gip ha emesso altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere che sono state eseguite nelle località di Bussolengo (Verona), Hone (Aosta) e Brennero (Bolzano).